Стало известно об ухудшении состояния здоровья Саакашвили

Состояние здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили постепенно ухудшается, у него отекли ноги. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил адвокат политика Бека Басилая. После задержания на территории Грузии Саакашвили объявил голодовку, выразив таким образом несогласие с выдвинутыми ему обвинениями.

Голодовка переходит в довольно тяжелую фазу, мы видим результаты этого, у него проблемы с передвижением, и, по его словам, у него отекли ноги, — сказал адвокат.

Однако, по его словам, Саакашвили «всё ещё силён». Он также добавил, что личный врач политика ввиду отсутствия пропуска от администрации не может войти в камеру.

Михаил Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. После задержания он объявил голодовку, выразив несогласие с обвинениями и посчитав себя политзаключённым. У себя на родине экс-президент является фигурантом нескольких уголовных дел. Саакашвили был заочно осуждён по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трём годам лишения свобод, во втором — к шести.

Также в настоящее время в суде рассматриваются дела, фигурантом которых является Саакашвили: о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате средств из государственного бюджета.

Ранее стало известно, что Саакашвили за время голодовки похудел на 12 килограммов. При этом он начал принимать мёд и натуральные соки. Личный врач арестанта Николо Кипшидзе уверял, что Саакашвили отказываться от голодовки не намерен, но в тюремной больнице политика обследовали, результаты не обнадёживающие.