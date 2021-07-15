США вывезут из Афганистана жителей, запросивших визу

Пентагон принял решение с конца июля вывезти из Афганистана жителей страны, которые запросили иммиграционные визы в США. Речь идёт о гражданах, которые сотрудничали с американским правительством, сообщает Reuters.

Это смелые люди. Мы хотим доказать, что признаём и ценим ту роль, которую они сыграли для страны в течение последних нескольких лет, — заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она не стала называть число афганцев, ожидающих эвакуацию, сославшись на соображения безопасности. Журналисты утверждают, что речь может идти о 2,5 тысячи человек. Они будут размещены на военных объектах США до получения виз.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не смогла не прокомментировать эту информацию, причём дипломат использовала фразу покойного писателя-сатирика Михаила Жванецкого.

Ранее представитель запрещённого в России радикального движения «Талибан» заявил, что талибы готовы пойти на трёхмесячное перемирие в Афганистане в случае освобождения семи тысяч заключённых, а также исключения движения из чёрного списка ООН.