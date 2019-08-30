Министерство финансов Соединённых Штатов внесло в санкционные списки двух жителей Китая и три организации из этой страны.
Все компании, к которым были применены ограничения, занимаются судоходством и базируются в Тайвани, сообщается на
Также в перечень попало одно судно, ходящее под флагом Панамы.
Ранее News.ru писал, что США внесли в список лиц, подпадающих под санкции, главу иранского МИДа Мохаммада Джавада Зарифа. Уточняется, что таким образом Соединённые Штаты посылают «чёткий сигнал иранскому режиму о том, что его недавнее поведение совершенно неприемлемо».