https://static.news.ru/photo/9b5f581a-cb31-11e9-b305-fa163e074e61_660.jpg Фото: Holger Weitzel/imageBROKER.com/Global Look Press

Министерство финансов Соединённых Штатов внесло в санкционные списки двух жителей Китая и три организации из этой страны.

Все компании, к которым были применены ограничения, занимаются судоходством и базируются в Тайвани, сообщается на сайте Управления по контролю над иностранными активами Минфина.

Также в перечень попало одно судно, ходящее под флагом Панамы.

Ранее News.ru писал, что США внесли в список лиц, подпадающих под санкции, главу иранского МИДа Мохаммада Джавада Зарифа. Уточняется, что таким образом Соединённые Штаты посылают «чёткий сигнал иранскому режиму о том, что его недавнее поведение совершенно неприемлемо».