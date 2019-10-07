Американские бизнесмены, связанные с президентом страны Дональдом Трампом, пытались сменить руководителей украинской государственной нефтяной компании «Нафтогаз».
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Источники агентства заявили, что американские бизнесмены Лев Парнас, Игорь Фруман и Гарри Сарджант III пытались создать «дружественную команду» в «Нафтогазе». Все они якобы являются клиентами адвоката Трампа Рудольфа Джулиани.
Позже об этом узнал министр энергетики США Рик Перри и посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому включить в совет «Нафтогаза» граждан США.
Ранее News.ru писал о том, что 25 июля состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампа с лидером Украины Владимиром Зеленским. Американский парламент инициировал процедуру президентского импичмента после обнародования содержания беседы. Трамп попросил Зеленского провести расследование деятельности бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера, обещая взамен военную и финансовую помощь.
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