Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американские бизнесмены, связанные с президентом страны Дональдом Трампом, пытались сменить руководителей украинской государственной нефтяной компании «Нафтогаз».

По данным Associated Press, попытки повлиять на смену директоров были предприняты весной 2019 года.

Источники агентства заявили, что американские бизнесмены Лев Парнас, Игорь Фруман и Гарри Сарджант III пытались создать «дружественную команду» в «Нафтогазе». Все они якобы являются клиентами адвоката Трампа Рудольфа Джулиани.

Позже об этом узнал министр энергетики США Рик Перри и посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому включить в совет «Нафтогаза» граждан США.

Ранее News.ru писал о том, что 25 июля состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампа с лидером Украины Владимиром Зеленским. Американский парламент инициировал процедуру президентского импичмента после обнародования содержания беседы. Трамп попросил Зеленского провести расследование деятельности бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера, обещая взамен военную и финансовую помощь.

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях