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Двое граждан Украины были избиты в польском городе Владыславово за речь на родном языке. Инцидент произошёл в одном из ночных клубов, куда гастарбайтеры пришли отдохнуть после работы.

По словам очевидцев, украинцы вели себя в заведении вежливо и спокойно. Однако охранники клуба, услышав, что посетители общаются между собой на украинском языке, начали выгонять их, а когда они вышли...