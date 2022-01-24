США отказались делать уступки РФ в вопросах безопасности

Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Белый дом не намерен идти на какие-либо уступки России в вопросах безопасности. Москве также придётся в чём-то уступить для гарантий Вашингтону, отметил он на брифинге, сообщает РИА Новости.

Ключевой момент здесь заключается в том, что любые шаги, которые мы предпримем, не будут являться уступками — они должны будут предприниматься на взаимной основе. Это означает, что России также придётся что-то делать в целях обеспечения нашей безопасности, — пояснил Прайс.

Он уточнил, что перед тем, как уступить Москве, США проконсультируются с партнёрами, среди которых будет Украина.

Мы полностью транспарентны с нашими украинскими партнёрами относительно обсуждаемых вопросов и прогресса по результатам такого взаимодействия, — добавил он.

Ранее стало известно, что госдеп США определился со сроками ответа на предложения России по гарантиям безопасности. Ответ будет передан РФ на текущей неделе, заявил Нед Прайс. Он уточнил, что его заявление основано на данных главы Госдепа Энтони Блинкена. Власти США рассматривают ответ России как следующий шаг в контактах двух государств.