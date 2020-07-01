США опубликовали доклад о связях РФ с движением «Талибан»

https://static.news.ru/photo/a6292c84-bbbe-11ea-bd7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sahel/XinHua/Global Look Press

Министерство обороны Соединённых Штатов считает, что Москва поддерживает мирные соглашения с афганским радикальным движением «Талибан», (запрещено в РФ) чтобы не допустить долгосрочного пребывания американских военных в Афганистане.

Российская Федерация, скорее всего, продолжит поддерживать усилия США по примирению с талибами в надежде, что это примирение предотвратит долгосрочное военное присутствие США в Афганистане, — приводит РИА Новости текст опубликованного 1 июля доклада Пентагоне о безопасности в Афганистане.

В документе говорится, что РФ политически поддерживала талибов для того, чтобы укрепить своё влияние в этой группировке и ограничить западное военное присутствие, а также поощрять операции по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Авторы доклада отмечают, что по состоянию на февраль, правительство РФ работало с центральным правительством, региональными странами и движением «Талибан», чтобы усилить своё влияние в Афганистане, ускорить вывод американских военных и решить проблемы безопасности, которые могут возникнуть в результате вывода войск.

Также в документе упоминаются заявления российских чиновников и совместное с Соединёнными Штатами заявление в связи с подписанием соглашения с талибами. В конце февраля на церемонии в Катаре Штаты и афганская радикальная группировка «Талибан» подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.

Вместе с тем в докладе не приводится данных о том, что РФ продавала оружие талибам или выплачивала им вознаграждение за нападение на американских солдат.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что история о сговоре России с афганскими талибами против американских военных сфабрикована для того, чтобы навредить Республиканской партии США и американскому лидеру.

С Трампом солидарен первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Он также заявил, что фейковая информация о якобы сговоре России с афганскими талибами используется для того, чтобы навредить действующему президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу во время выборов. По его словам, ни в одной армии мира офицерская честь не позволит, чтобы воины одной страны подговаривали террористов другой на уничтожение представителей третьей. Джабаров добавил, что когда россияне работали с американцами в Сирии, напротив, помогали друг другу в трудную минуту.

Как писал NEWS.ru, вслед за The New York Times 29 июня американская газета Washington Post со ссылкой на сведения неназванных источников, близких к американским военным, заявила, что несколько военнослужащих США были убиты в Афганистане из-за якобы сговора РФ с талибами. Издание утверждает, что эту информацию его источники получили от американских военных, которые занимались допросами захваченных в плен в Афганистане террористов в последние месяцы.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал ложью информацию, что Москва платила боевикам запрещённого в РФ движения «Талибан» за атаки на военных Соединённых Штатов в Афганистане. По его словам, подобные статьи, которые размещают «когда-то крупнейшие мировые, уважаемые и высококлассные» СМИ, не могут не вызывать сожаления. Кроме того, они в последнее время всё «чаще и чаще не гнушаются публиковать абсолютные „утки“, что, конечно, не способствует продолжению их высокого реноме и престижа».

А президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сообщил, что американские разведслужбы доложили ему о недостоверности распространяемой в СМИ информации о том, что российская сторона предлагала боевикам в Афганистане вознаграждение за убийство солдат ВС США. Как написал он в своём микроблоге, возможно, это ещё одно надувательство, связанное с Россией, может быть, при помощи фейковых новостей The New York Times хочет выставить республиканцев в дурном свете.

Фейковая история вызвала гнев рядовых американцев — 30 июня посольство России передало в правоохранительные органы Соединённых Штатов информацию о призывах в социальных сетях «свести счёты с русскими», которые угрожают безопасности дипломатов. Отмечается, что не у многих хватает здравого смыла осознать надуманность и провокационный характер срежиссированной русофобской кампании. Вместе с тем Антонов выразил надежду, что американская сторона выполнит обязательства по обеспечению безопасности дипломатических учреждений.