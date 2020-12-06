США напомнили Киеву в День Вооружённых сил Украины о помощи в $2 млрд

https://static.news.ru/photo/51f19ece-37a3-11eb-84e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.ua

Соединённые Штаты Америки с момента начала конфликта в Донбассе предоставили Украине свыше $2 млрд на нужды армии и с тех пор остались крупнейшим партнёром Незалежной в оборонной сфере, заявили 6 декабря представители посольства Белого дома в Киеве по случаю отмечаемого на Украине Дня Вооружённых сил (ВСУ).

По словам дипломатов, Вашингтон прилагает максимум усилий для решения ситуации в Донбассе и приветствует усилия европейской страны по защите своей независимости и территориальной целостности, заявил военно-морской атташе Питер Меллори в социальной сети Twitter на официальной странице посольства США на Украине.

Украина не имеет более крупного партнёра, нежели США, — отметила старший представитель Минобороны США Бриттани Стюарт в том же видеообращении дипмиссии.

Действующий президент Украины Владимир Зеленский сможет закончить войну в Донбассе, только если встанет на колени перед российским главой Владимиром Путиным, заявил бывший лидер Незалежной Пётр Порошенко. По его словам, конфликт должен прекратиться после унижения Зеленского. Он уверен, что этот поступок позволит решить проблему за две недели.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями. Крым стал частью России в 2014 году после референдума. Украина считает полуостров своим, но временно оккупированным регионом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Министерство обороны Украины намерено купить у Чехии старые самоходные артиллерийские установки «Дана-М2» по цене, завышенной почти в полтора раза. Об этом рассказал бывший командующий десантно-штурмовыми войсками Украины, депутат Рады генерал-лейтенант Михаил Забродский.