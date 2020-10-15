Спикер парламента Кипра подал в отставку из-за «золотых паспортов»

https://static.news.ru/photo/89ae3e46-0ec5-11eb-9aac-fa163e074e61_660.jpg Деметрис Силлурис Фото: Yin Gang/Xinhua/Global Look Press

Спикер парламента Кипра подал в отставку после скандала о нарушениях при реализации программы получения гражданства в обмен на инвестиции. Деметрис Силлурис, который также занимает второе место в государственной иерархии, заявил, что с 19 октября он «воздержится» от своих обязанностей в качестве председателя представительного органа до окончания расследования.

Об этом сообщает Кипрское информационное агентство со ссылкой на письменное заявление политика. Ухода его с должности требовали, как минимум, три политические партии, сообщает Reuters.

Мне стыдно, что Кипр был разоблачён таким образом, обслуживая горстку людей с большими деньгами. Если мы хотим восстановить хотя бы часть нашего авторитета, кто-то должен предстать перед судом за этот большой праздник, - отметила Элени Мавру, депутат от основной оппозиционной партии AKEL.

Госпрограмма заключалась в том, что иностранец мог получить гражданство Кипра в обмен на инвестиции в экономику в размере 2,5 миллиона евро. В августе катарская телекомпания Al Jazeera выпустила масштабное расследование, в котором назвала имена обладателей 2,5 тысячи «золотых паспортов» (40% из них составляли россияне) и указала на криминальное происхождение денег многих из них. Власти Кипра эти данные отвергли, но объявили о приостановке программы с 1 ноября.

12 октября Al Jazeera опубликовала новые разоблачения, касающиеся выдачи «золотых паспортов». Журналисты выдали себя за инвесторов и встретились с каким-то кипрским политиком и адвокатом. Одним из героев видео (помимо Силлурис) оказался застройщик, он сразу же после публикации видео решил сложить с себя полномочия депутата (от партии AKEL), писал NEWS.ru.