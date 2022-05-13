Spiegel: страны G7 намерены выделить Украине €30 млрд

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Страны G7 планируют предоставить Украине дополнительные €30 млрд в качестве финансовой поддержки, сообщает Der Spiegel со ссылкой на собственные источники. Денежная помощь будет выделяться в качестве долгосрочных кредитов и грантов.

Помощь будет предоставляться в виде кредитов и грантов. Киеву не придётся возвращать всё сразу. Предполагается, что €30 млрд выделяются с расчётом, что боевые действия окончатся в течение года, — сообщает издание.

13 мая глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщал, что ЕС может выделить Украине из Европейского фонда мира дополнительные €500 млн, которые будут направлены на закупки танков и артиллерии. Он отметил, что общая сумма помощи Киеву с момента начала спецоперации РФ на Украине достигнет €2 млрд.

Боррель также заявлял, что разрешить конфликт на Украине можно только военным путём и ЕС планирует продолжать поставки оружия и боеприпасов Киеву. По его словам, ЕС должен рассмотреть вопрос «полномасштабного применения санкций» в отношении России и обсудить новые рестрикции.