Косачев пожаловался на нарушение прав Медведчука в Межпарламентский союз

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев направил официальный запрос в Межпарламентский союз в связи с нарушением прав человека в отношении главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Политик может подвергаться психологическому и физическому насилию, написал сенатор в своём Telegram-канале.

В моем запросе подчёркивается, что <...> возбуждение против Виктора Медведчука уголовного преследования требует особого внимания всего международного сообщества, а также незамедлительной реакции Межпарламентского союза — не исключено, что в настоящее время Медведчук может подвергаться пыткам и иным формам физического и психологического насилия, — сказано в сообщении.

Косачев отметил, что комитет МПС по правам парламентариев является уникальной структурой, не имеющей аналогов. Он пояснил, что организация, согласно регламенту, должна действовать на независимой и деполитизированной основе.

В составе МПС работают десять депутатов из разных стран, избираемые по профессиональным заслугам: председателем является представитель Мексики, половину комиссии составляют политики стран Запада. Совфед намерен внимательно следить за действиями комитета, заверил сенатор.

СБУ задержала Медведчука 12 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото политика в наручниках и поблагодарил военных за проведение операции. Позднее украинский лидер предложил обменять его на попавших в плен украинских военных. Москва предложение не приняла.

16 апреля после того, как жена Медведчука Оксана Марченко обратилась за помощью к ряду политиков, Зеленский вновь выступил с заявлением о готовности обменять Медведчука. Позднее суд во Львове отправил политика под арест без возможности внести залог.