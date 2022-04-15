Суд во Львове 16 апреля отправил главу политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука под арест без возможности внесения залога, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ. Супруга оппозиционного политика Оксана Марченко ранее заявила, что киевские власти держат её мужа в заключении в нечеловеческих условиях по политическим мотивам и что его жизнь в смертельной опасности.

Суд во Львове изменил меру пресечения Виктору Медведчуку. Его отправили под арест без возможности внесения залога, — говорится в сообщении агентства.

Ранее Марченко разместила на своём YouTube-канале несколько роликов, в которых она обращается к принцу Саудовской Аравии, родственникам британских военных в плену у России и ДНР, а также к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой поспособствовать освобождению её мужа путём обмена двух британских военнопленных на Медведчука.

Женщина также представила доказательства того, что спецслужбы Украины пытали ее мужа. По словам женщины, на одной из фотографий она рассмотрела на лице мужа большие гематомы и синяки.

СБУ задержала Медведчука 12 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото политика в наручниках и похвалил сотрудников ведомства за успешное проведение операции. Позднее украинский лидер предложил обменять его на попавших в плен украинских военных. Москва предложение не приняла.