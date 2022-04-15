Зеленский: Киев готов обменять Медведчука, но ответа от России пока нет

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обменять задержанного ранее главу политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Однако, по словам Зеленского, ответа от РФ пока не было, пишет УНИАН.

Мы готовы обменять Медведчука на украинских военных или что может предложить Россия. Мне кажется, мы эти сигналы публично и не очень публично передали. Если им это интересно, они отреагируют, — сказал украинский президент.

О задержании Медведчука стало известно 12 апреля. Президент Украины тогда опубликовал фото политика в наручниках и поблагодарил военных за проведённую операцию. Украинский лидер предложил обменять оппозиционного политика на попавших в плен украинских военных. Москва предложение не приняла.

Позднее жена Медведчука Оксана Марченко обвинила спецслужбы Украины в применении пыток к ее мужу. По словам женщины, на одной из фотографий она рассмотрела на лице супруга большие гематомы и синяки.

16 апреля Марченко обратилась за помощью в спасении мужа к принцу Саудовской Аравии Мухаммеду Бен Салману Аль Сауду. Кроме того, женщина призвала родственников задержанных британцев попросить премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона оказать влияние на Киев и обменять их на Медведчука.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Медведчук не является россиянином, кроме того, в Кремле не знают, хочет ли он участия России в разрешении этой ситуации.