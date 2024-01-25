Смольянинов хочет выступать для ВСУ и Зеленского. При чем тут Ходорковский?

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Артур Смольянинов

Актер Артур Смольянинов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов и Росфинмониторингом — в перечень террористов и экстремистов) заявил о готовности тайно выступить перед бойцами Вооруженных сил Украины. Какие известны подробности?

На каких условиях Смольянинов готов выступить перед ВСУ

Вопрос о выступлении перед украинскими военными Артур Смольянинов обсудил в разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), которые позвонили ему от имени главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

Отвечая на вопрос, может ли он дать концерт для бойцов ВСУ, Смольянинов заявил, что готов это сделать, но тайно. Актер объяснил, что не хочет освещать свою поездку к украинским военным из-за того, что вся его семья проживает на территории России. Он добавил, что мог бы выступить не только для солдат, но и перед президентом Украины Владимиром Зеленским.

Во время разговора пранкеры также сообщили Артуру Смольянинову, что на Украине готовы обсудить вопрос выдачи ему и его семье украинского гражданства. В ответ актер заявил, что это «идеальное предложение».

Что известно о встрече Смольянинова и Ходорковского

Смольянинов сообщил Вовану и Лексусу, что на днях познакомился в Риге с Михаилом Ходорковским (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По словам актера, экс-глава компании «ЮКОС» выходит на связь со знаменитыми релокантами и призывает их «возвращаться в Россию для захвата власти».

Артур Смольянинов отметил, что во время разговора с Ходорковским они обсудили будущее РФ. Актер считает, что на примере людей, которые осознанно покинули Россию после начала спецоперации, нужно показать соотечественникам, что «можно жить по-другому».

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press Артур Смольянинов

Где сейчас живет и чем занимается Смольянинов

Смольянинов после начала СВО раскритиковал действия России. Актер изначально не планировал уезжать из Москвы и продолжал работать над проектами, однако на фоне антироссийских заявлений с ним постепенно прекратили сотрудничество режиссеры. Тогда же Смольянинову начали поступать предложения о выступлениях за границей, и он принял решение уехать. Артист некоторое время провел в США, а позднее обосновался в Латвии.

После отъезда артист заявил, что ему безразлична судьба России. По словам актера, если бы он принимал участие в СВО, то исключительно «на стороне Украины». После публикации этих высказываний председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Смольянинова. В октябре 2022 года на артиста составили протокол за дискредитацию российской армии.

В ноябре 2023 года Смольянинов рассказал, что собрал в Латвии музыкальную группу cheLovek и уже несколько месяцев выступает с ней в подземных переходах. Как заметил актер, в коллектив вошли ранее не знакомые ему артисты, но сейчас он их считает людьми из своей новой жизни.

В планах у Артура Смольянинова выпустить свой музыкальный альбом и начать гастролировать с концертами.

Также актер отметил, что Россия должна сильно постараться, чтобы он захотел вернуться. Он считает, что родная страна лишила работы и семьи, обезумела и предала его, а также превратила в посмешище собственные законы.

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