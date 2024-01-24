Елена Майорова, смерть матери, дочь: как сейчас живет актер Олег Васильков

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Олег Васильков

Актер Олег Васильков активно снимается в кино. Что известно про личную жизнь артиста, в каких проектах он задействован сейчас?

Чем известен Васильков

Олег Васильков родился 20 мая 1972 года в Воронеже. Учился во ВГИКе.

Артист снимался в проектах «Холод», «Странное время», «Брат-2», «Боец», «Хиромант», «Бомж», «Бой с тенью — 2: Реванш», «Папины дочки», «Морской патруль», «Вторые», «Демоны», «Телохранитель-3», «Пираньи», «Метод Фрейда», «Примета на счастье», «Нюхач», «Я все помню», «Бесы», «На глубине», «Битва за Севастополь», «Метод», «Ольга», «Жена полицейского», «Доктор Рихтер», «Игра», «Годунов», «Коса», «Зверобой» и других.

Всего в фильмографии Василькова более 150 фильмов.

Что известно о личной жизни Василькова

Первой супругой Олега Василькова была однокурсница Светлана Бобкина, впоследствии ставшая солисткой группы «Стрелки». Брак продлился недолго.

«По моей глупости все сошло на нет, мы прожили всего недели три у ее родителей, но я так боялся соседства. Она ушла к другому. Может, я не повзрослел тогда еще, я в большей степени виноват в расставании. Предал ее я, а она поступила так, как стоило», — рассказывал актер.

После этого Васильков 14 лет прожил с Натальей Васильковой, занимавшейся кастингом артистов. У супругов родилась дочь Софья.

«Мы славно прожили лет 14, но все кончилось. Это была ее инициатива, я боролся как крейсер „Варяг“, но утонул. Я пытался выяснить, был ли у нее кто-то. Мне казалось, мы были счастливы, но ей, видимо, хотелось чего-то еще. Думаю, ей наскучила семейная жизнь», — делился Васильков.

Третьей супругой артиста стала режиссер Наталья Ткачева. Пара поженилась в 2009 году.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Олег Васильков

Какие трагедии происходили в жизни Василькова

На съемках картины «Странное время» Олег Васильков подружился с Еленой Майоровой. У нее была депрессия, и она делилась с коллегой переживаниями. В какой-то момент дружеская связь прервалась, а в 1997 году артист узнал о трагической смерти Майоровой.

«Я узнал, что она умерла, когда был в Уфе. Я уронил чашку кофе и пошел покупать билет на самолет», — вспоминал Васильков.

В доме актрисы случился пожар. Она выбежала из жилища и обратилась за помощью в клинику, но было поздно. Майорова скончалась в больнице от полученных ожогов.

Режиссер фильма «Странное время» Наталья Пьянкова была уверена, что артистка отправила последнее сообщение с кликом о помощи Василькову. Но на самом деле он получил послание за год до трагедии.

«Она написала: „Спаси меня“, я приехал тогда, но спасать было не от чего, она просто выпила лишнего», — раскрыл он.

В 2012 году в жизни Василькова случилась еще одна трагедия — умерла его мама.

«Отец умер в 2005-м, а мама — в 2012-м. Я приезжал в Воронеж, когда разводился с супругой. Маме было плохо, у нее был рак костей, а я грузил ее своей историей. И она говорила: „Да я-то ладно, ты как, сынок?“ И вот я держал руку мамы, она казалась мне живой, но все было потеряно. Она была мне верным спутником», — вспоминал он.

Чем сейчас занимается Васильков

Олег Васильков продолжает творческую деятельность. В 2023 году актер снялся в проектах «Елки-10», «Год рождения», «Ветер», «Рыжий», «Прелесть», «Оборотень» и «Черный замок».

Также в скором времени должны выйти картины «Чистые руки», «В потоке трех стихий», «Дино», «Финал», «Непослушник-3» и «Чашка» с его участием.

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