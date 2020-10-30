СМИ: ведомства США готовятся к беспорядкам после выборов

https://static.news.ru/photo/29078080-1af4-11eb-9a2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Star Shooter via www.imago-image/Global Look Press

Ведомства США начали подготовку к массовым беспорядкам, которые должны вспыхнуть в стране после президентских выборов 3 ноября. О перспективах протестов заявили американским СМИ источники в министерстве внутренней безопасности (МВБ).

В частности, такую подготовку ведут Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) и Погранично-таможенная служба США (CBP). В ICE рассказали телеканалу CBS, что полиция возьмёт под охрану федеральные здания в Вашингтоне, сообщает «Интерфакс».

The Hill отмечает, что на самом деле масштабы подготовки ведомств к беспорядкам существенно больше, чем то, что озвучили источники.

Как сообщал NEWS.ru, в последние месяцы США и без того сотрясают беспорядки в целом ряде штатов. Дональд Трамп ранее заявил, что ситуация в Миннеаполисе (штат Миннесота) во время массовых демонстраций весной 2020 года напоминала Берлин в конце Второй мировой войны.

Трамп также заявил, что беспорядки и насилие в находящихся под управлением демократами городах страны можно остановить лишь при помощи силы.