СМИ узнали об издании руководства по обмену разведданными США и Украины WP: США запретили передавать Киеву данные о военном руководстве РФ и целях вне Украины

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Администрация США разработала руководство по обмену разведывательной информацией с Киевом. Оно включает в том числе запрет на передачу даных о представителях военного командования РФ и целях за пределами Украины. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на американских и украинских должностных лиц.

Администрация разработала руководство по обмену разведданными, которое направлено на то, чтобы избежать обострения напряженности в отношениях между Вашингтоном и Москвой. <...> Документ предназначен для сотрудников разведки на рабочем уровне и накладывает два широких запрета на категории данных, которыми США могут делиться с Украиной, — пишет издание.

По информации WP, первый запрет касается передачи Киеву подробных данных, которые «помогли бы лишить жизни представителей российского командования» Он касается, в первую очередь, высокопоставленный офицеров, включая министра обороны Сергея Шойгу и главу Генштаба ВС Валерия Герасимова.

Ко второй категории разведданных, запрещённых к передаче, относится «любая информация, способная помочь Украине атаковать российские цели за пределами украинской территории». Таким образом Штаты рассчитывают обезопасить себя от обвинений в соучастии в атаках.

В издании отмечают, что информация о местонахождении передвижении российских войск, участвующих в спецоперации, передаётся Украине в режиме реального времени и включает в себя спутниковые снимки и отчёты «из конфиденциальных источников». При этом Вашингтон имеет крайне ограниченный контроль над тем, как украинская армия использует полученную информацию.

Ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников Белого дома заявила, что Вашингтон якобы предоставил Украине разведданные после начала второй фазы спецоперации. Это, как утверждается, привело к гибели российских офицеров.