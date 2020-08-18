СМИ: султан Омана сменил министра иностранных дел

https://static.news.ru/photo/0f455b88-e163-11ea-884b-fa163e074e61_660.jpg Юсеф бен Алауи бен Абдалла Фото: Tobias Hase/dpa/Global Look Press

Министр иностранных дел Омана Юсеф бен Алауи бен Абдалла покинул свой пост. Соответствующее решение принял султан Хайсам бен Тарик Аль Саид.

По данным телеканала Al Arabiya, султан назначил Бадра Аль-Бусаиди новым главой внешнеполитического ведомства.

Кроме того, султан Омана сменил главу Центрального банка. Им стал Теймур бен Асад бен Тарик Аль-Бусаид.

Сегодня глава государства издал 28 указов в рамках программы по реструктуризации правительства. В одном из документов он приказал создать Министерство культуры, спорта и по делам молодёжи, Министерство юстиции и по юридическим делам, а также Министерство труда и Министерство транспорта, связи и информационных технологий.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Омана в середине марта запретили въезд в страну туристам. Приостановлена выдача виз, запрещён заход круизных лайнеров в местные порты. Въезд в столицу Омана также временно закрыт в связи с распространением коронавируса.