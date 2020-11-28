СМИ: США не в состоянии защитить свои интересы

https://static.news.ru/photo/b3331b94-3281-11eb-aa53-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ron Sachs/Global Look Press

США не обладают потенциалом, достаточным для защиты своих интересов, свидетельствует «Индекс военной силы США за 2021 год», составленный журналом The Daily Signal.

Исследование было опубликовано фондом «Наследие». Оно показывает готовность Вашингтона обеспечивать защиту собственных интересов и противостоять нападениям, передаёт РИА Новости.

В исследовании «посредственную» оценку получили морские пехотинцы США и потенциал ВВС страны. Такую же оценку получили сухопутные силы США в целом. Возможности сухопутных сил США были оценены как «слабые».

ВМС США также получили невысокую оценку, они неспособны защитить интересы страны и её союзников, полагают авторы исследования.

Издание указывает, что Вашингтон, по всей видимости, будет тратить больше средств на социальную, а не военную сферу. Поэтому ему будет трудно обеспечить интересы страны военным путём.

Как сообщал NEWS.ru, ранее СМИ США сообщили, что считающий себя победителем выборов президента США Джо Байден может выдвинуть на пост министра обороны отставного генерала Ллойда Остина, который ранее был главой Центрального командования Вооружённых сил Соединённых Штатов (CENTCOM).