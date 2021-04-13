СМИ предрекли гибель десятков миллионов американцев при конфликте с РФ

https://static.news.ru/photo/74832110-9578-11ea-be7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В случае прямой конфронтации с Москвой из-за ситуации на юго-востоке Украины Вашингтон ожидает «грандиозный стратегический провал». Об этом говорится в статье аналитика компании Wikistrat Грега Лоусона для издания National Interest.

По мнению Лоусона , ошибка или неправильная трактовка намерений США или РФ могут привести к катастрофе планетарного масштаба.

Россия <...> единственная ядерная держава, способная в короткие сроки убить десятки миллионов американцев. Это нужно осознать... Это не преувеличение, — пишет автор.

Аналитик полагает, что Штаты способны на противостояние с РФ, но только если это будет жизненно важно для страны. Ситуация на юго-востоке Украины не соответствует этому требованию. При этом конфликт с Москвой делает Вашингтон уязвимым для Пекина.

Также Лоусон назвал стратегической ошибкой сохранение вопроса о членстве Украины в НАТО, что стало причиной большого числа проблем между РФ и Западом.

Ранее кадры российского телеканала «Звезда» с учений спецназа ЦВО в Сибири британское издание Daily Mirror использовало для иллюстрации новости о «российских войсках у границы с Украиной». Об этом писал NEWS.ru.