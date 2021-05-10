СМИ описали сценарий столкновения России и США в Чёрном море

https://static.news.ru/photo/01ab7f06-b1c5-11eb-9a1e-96000091f725_660.jpg Фото: mil/vk.com

О преимуществах, имеющихся как у России, так и у США в случае конфликта, написали в своём материале авторы американского журнала The National Interest. Свои выводы они сделали на основании анализа оснащения и подготовки вооружённых морских сил двух стран.

Автор статьи — бывший сотрудник Пентагона Крис Осборн. По его мнению, сильной стороной российского ВМФ является наличие у него развитого подводного флота. Журналист полагает, что передовые российские подлодки заметно затруднят свободное и бесконтрольное перемещение надводных кораблей американского военного флота в Чёрном море.

Однако в случае открытого противостоянии РФ также придётся нелегко, поскольку страна располагает меньшим числом надводных кораблей, с палуб которых можно осуществлять запуски вертолётов или ударных беспилотников.

Победа той или иной стороны в возможном конфликте, полагает Крис Осборн, будет во многом зависеть от дальности и точности бортовых систем вооружения, морских дронов, сенсоров и корабельных радаров.

Ранее американский адмирал описал сценарий возможной войны России и Украины. По мнению бывшего главкома Североатлантического альянса Джеймса Ставридиса, столкновение может случиться в акватории Чёрного моря. Адмирал не сомневается, что полную победу одержит Россия. Войска же НАТО, даже если захотят вмешаться, не успеют прибыть в регион достаточно быстро.