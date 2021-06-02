В Сеть попали кадры пожара на иранском корабле

https://static.news.ru/photo/27e3c65c-c371-11eb-b857-96000091f725_660.jpg Фото: Fars News Agency/CC BY 4.0/wikimedia.org

Вспомогательное судно Военно-морских сил Ирана затонуло в результате пожара. Инцидент произошёл в водах у южной части страны. О затонувшем корабле сообщает агентство Mehr, ссылаясь на заявление представителей ВМС. Позднее в СМИ и соцсетях появились фото и видео пожара на иранском судне.

Судно Khark отправилось в международные воды несколько дней назад. Оно использовалось для содействия ВМС и обучения новобранцев. Пожар на корабле произошёл 1 июня. Причиной возгорания стала вспышка в одной из систем судна.

IRIS Kharg was one of the largest ships in the #Iranian navy.

It was built at the English shipyard Swan Hunter in October 1974. #Iran #BreakingNews pic.twitter.com/LEzTJNORvj — The Only Truth (@TheOnlyTruthInc) June 2, 2021

Все курсанты после начала пожара покинули корабль. Они перебрались в близлежащий порт Джаск на юге Ирана. После этого пожар начали гасить сотрудники специальных ведомств. Однако их старания успехом не увенчались — судно всё-таки затонуло. Подчёркивается, что в результате произошедшего никто не погиб.

В мае у берегов Туниса после крушения затонуло судно с незаконными мигрантами. Погибли 17 человек. Об этом сообщает ливийское отделение Международной организации по миграции (МОМ). Причины происшествия не называются.

По данным МОМ, судно два дня назад вышло из ливийского порта Зувара. Организация призывает государства региона вернуть поисково-спасательные суда для спасения людей.