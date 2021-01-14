СМИ: число жертв COVID-19 во всём мире превысило 2 млн

https://static.news.ru/photo/bf53865c-573e-11eb-b386-fa163e074e61_660.jpg Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press

Количество летальных исходов из-за коронавируса во всём мире превысило двухмиллионную отметку.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальные заявления властей, выводы экспертов и СМИ. По данным агентства, в настоящее время число жертв инфекции составляет 2 006 266 человек.

Агентство отмечает, что 1 млн летальных исходов был зафиксирован в конце сентября 2020 года. К началу декабря численность умерших составляла полтора миллиона.

Количество заразившихся превышает 93,2 млн, а число выздоровевших составляет около 51,5 млн человек. Лидируют по уровню заболеваемости в мире США, где зафиксировано 23,3 млн случаев заражения. В тройку лидеров также входят Индия (10,5 млн) и Бразилия (8,3 млн).

Россия занимает четвёртое место. За минувшие сутки в стране выявлено 24,7 тысячи заболевших. Из больниц по выздоровлении выписаны 27,6 тысячи пациентов, скончались 555 человек. Всего с начала пандемии в стране заболели более 3,5 млн человек, из которых свыше 2,9 млн выздоровели и около 64,5 тысячи стали жертвами инфекции.

Ранее NEWS.ru писал, что иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков спрогнозировал ход пандемии в 2021 году. По его словам, ситуация будет очень тяжёлой до конца мая, затем наступит послабление. После него вновь будет подъём, но не столь значительный. По мнению медика, перехода коронавируса в сезонную стадию следует ожидать не ранее середины 2022 года.