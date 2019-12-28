За минувшие двое суток от аномального холода в индийском штате Уттар-Прадеш погибли 28 человек. Об этом сообщает телеканал «
При этом СМИ отмечают, что от правительства данных о погибших не поступало и журналисты самостоятельно собирают информацию.
По словам представителей метеорологического департамента Индии, в прошедшие сутки самая низкая температура в Уттар-Прадеш — 3,6 градуса. При этом средняя максимальная температура воздуха в этот период обычно составляет около 20 градусов тепла. Максимальная температура, зарегистрированная в регионе за минувшие сутки, — 11,2 градуса.
Ранее NEWS.ru писал, что в Индии в результате массовых протестов против закона об индийском гражданстве погибли 23 человека.
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