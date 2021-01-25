Смена целей: США теряют аппетит к применению военной силы

В США растёт общественный интерес к переосмыслению глобальной роли страны. Эту тенденцию фиксирует доклад американской аналитической корпорации RAND, на который обратил внимание NEWS.ru. По оценкам авторов исследования, правительство США должно придерживаться широкомасштабной стратегии сдерживания, которая предполагает, что порог применения военной силы за рубежом будет повышен.

Заинтересованность в «ревизии» той роли, которую долгое время играли США в мире, у американцев появилась на фоне проблем в сфере национальной безопасности и кризисов общественного здравоохранения и инфраструктуры, утверждают эксперты RAND.

Вопросы о глобальной стратегии США и связанных с ней расходах приобрели актуальность из-за непосредственных затрат и более широких экономических последствий реагирования на пандемию коронавирусной инфекции, — говорится в докладе.

Авторы рассматривают только один способ ответа на эти вызовы — прагматичную стратегию сдерживания, которая представляет собой «экономный» вариант продвижения национальных интересов.

Сторонники этой концепции утверждают, что США следует реже применять военную силу, меньше участвовать в обеспечении безопасности таких ключевых регионов, как Европа и Азия, иметь меньше сил, базирующихся за границей, и уменьшить общую структуру своих сил, — отмечают авторы доклада. — Сторонники сдерживания подчёркивают важность отказа от применения войск для продвижения демократии, за исключением очень узких ситуаций.

The U.S. Army/flickr.com

Снижение в США аппетита к вовлечённости в зарубежные военные кампании подтверждается свежими опросами общественного мнения. В этом месяце вышло исследование, проведённое YouGov совместно с организацией Concerned Veterans for America. Согласно его выводам, большинство американцев (80%) выступают за то, чтобы военное участие США в зарубежных конфликтах было сокращено или хотя бы осталось на уровне текущих показателей. Только 6% опрошенных поддержали идею более глубокой и масштабной военной роли государства. Показательно голосование среди ветеранов зарубежных кампаний и членов их семей: две трети одобряют перспективы полного вывода войск США из Ирака и Афганистана.

Ветераны и семьи военных понимают лучше, чем кто-либо, что наша внешняя политика, особенно на Ближнем Востоке, пошла наперекосяк и больше не служит нашим национальным интересам, — отметил руководитель Concerned Veterans for America Нейт Андерсон. — В связи с этим неудивительно, что группы опрошенных твёрдо поддерживают вывод наших войск из Ирака и Афганистана.

Очевидно, президент Джо Байден осознаёт необходимость серьёзной переориентации американской политики. Неслучайно, по словам его помощника по национальной безопасности Джейка Салливана, внешнеполитическим советникам новой администрации уже поручено «переосмыслить принципы в сфере нацбезопасности с учётом беспрецедентного сочетания кризисов внутри страны и за рубежом», включая пандемию и глобальное потепление. Особенно важно, сказал Салливан, что внешнюю политику США следует оценивать по одному основному вопросу: делает ли она жизнь американцев лучше, легче и безопаснее у себя дома. Это предвещает возможное снижение интенсивности американских кампаний за границей.

В своих декабрьских рекомендациях для администрации Байдена эксперты Института ответственного государственного управления Куинси заметили, что любое применение силы за рубежом должно происходить только в крайнем случае и что американская армия существует для защиты граждан и территории США, а не для выполнения роли глобального полицейского. Это один из тех принципов, которых придётся придерживаться Белому дому, если он хочет ответить на запрос, уже отчётливо сформировавшийся в общественном мнении, резюмируют эксперты.