Смена целей: США теряют аппетит к применению военной силы

В США растёт общественный интерес к переосмыслению глобальной роли страны. Эту тенденцию фиксирует доклад американской аналитической корпорации RAND, на который обратил внимание NEWS.ru. По оценкам авторов исследования, правительство США должно придерживаться широкомасштабной стратегии сдерживания, которая предполагает, что порог применения военной силы за рубежом будет повышен.
Заинтересованность в «ревизии» той роли, которую долгое время играли США в мире, у американцев появилась на фоне проблем в сфере национальной безопасности и кризисов общественного здравоохранения и инфраструктуры,
Вопросы о глобальной стратегии США и связанных с ней расходах приобрели актуальность из-за непосредственных затрат и более широких экономических последствий реагирования на пандемию коронавирусной инфекции, — говорится в докладе.
Авторы рассматривают только один способ ответа на эти вызовы — прагматичную стратегию сдерживания, которая представляет собой «экономный» вариант продвижения национальных интересов.
Сторонники этой концепции утверждают, что США следует реже применять военную силу, меньше участвовать в обеспечении безопасности таких ключевых регионов, как Европа и Азия, иметь меньше сил, базирующихся за границей, и уменьшить общую структуру своих сил, — отмечают авторы доклада. — Сторонники сдерживания подчёркивают важность отказа от применения войск для продвижения демократии, за исключением очень узких ситуаций.
Снижение в США аппетита к вовлечённости в зарубежные военные кампании подтверждается свежими опросами общественного мнения. В этом месяце вышло исследование,
Ветераны и семьи военных понимают лучше, чем кто-либо, что наша внешняя политика, особенно на Ближнем Востоке, пошла наперекосяк и больше не служит нашим национальным интересам, — отметил руководитель Concerned Veterans for America Нейт Андерсон. — В связи с этим неудивительно, что группы опрошенных твёрдо поддерживают вывод наших войск из Ирака и Афганистана.
Очевидно, президент Джо Байден осознаёт необходимость серьёзной переориентации американской политики. Неслучайно, по словам его помощника по национальной безопасности Джейка Салливана, внешнеполитическим советникам новой администрации уже поручено «переосмыслить принципы в сфере нацбезопасности с учётом беспрецедентного сочетания кризисов внутри страны и за рубежом», включая пандемию и глобальное потепление. Особенно важно, сказал Салливан, что внешнюю политику США следует оценивать по одному основному вопросу: делает ли она жизнь американцев лучше, легче и безопаснее у себя дома. Это предвещает возможное снижение интенсивности американских кампаний за границей.
В своих декабрьских