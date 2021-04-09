https://static.news.ru/photo/f5ba449c-9a46-11eb-bafa-96000091f725_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий рассказал, чем закончится для Киева война с Донбассом. Он назвал это концом государственности Украины. Об этом депутат заявил в эфире телеканала «Соловьёв Live».

По мнению политика, Украина развязывает войну (памятуя о начале боевых действий в Донбассе) на фоне того, что она станет «самоубийственным шагом» для киевской власти.

Слуцкий считает, что развязывание Киевом военных действий в Донбассе станет концом государственности Украины.

Понимая, что Россия своих не бросит, Украина развязывает войну, — отметил Слуцкий.

При этом Слуцкий добавил, что Россия не даст себя втянуть в войну.

«У нас есть возможности адекватного реагирования на любые угрозы без того, чтобы действовать так, как нас подталкивают наши политические оппоненты», — пояснил парламентарий.

Ранее NEWS.ru сообщал, что государственный секретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб поговорили по телефону о ситуации в Донбассе. Они потребовали от России прекратить подстрекательскую риторику, рассказал официальный представитель Госдепа Нед Прайс.