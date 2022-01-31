Скрытая угроза: триллионы новых вирусов ждут момента для атаки

Человечество, без особого воодушевления отмечающее в эти дни вторую годовщину с начала «победного шествия» коронавируса SARS CoV-2, должно готовиться к новым напастям такого же, или даже более крупного, масштаба, предупреждают вирусологи. Согласно опубликованным свежим расчетам специалистов, в мире на сегодня существует в «спящем» состоянии девятизначное число вирусов, которые могут атаковать человечество в любой момент, как только возникнут благоприятные условия для их активации.

Согласно исследованию, которое ученые Национального института здравоохранения США (NIH) провели с использованием мощностей суперкомпьютера, количество возможных геномных комбинаций, порождающих новые вирусы, возможно, составляет несколько триллионов.

Правда, по подсчетам ученых, из этого астрономического числа комбинаций реальную вероятность для выхода из непроявленного состояния составляет «только» около 132 тысяч вариаций. Такими вариациями ученые считают те, геном которых отличается от структуры РНК уже известных вирусов более чем на 10 процентов.

Lidia Veles/NEWS.ru

Но и этого количества более чем достаточно, чтобы создать для человечества колоссальную угрозу — принимая во внимание, сколько сил, причем без особого успеха, международное сообщество тратит на обуздание всего одного из них, причем принадлежащего к классу коронавирусов, известных вирусологам с середины 1960-х годов.

Среди этих 132-х тысяч вирусолог Артем Бабаян и компьютерщик Джефф Тейлор определили порядка 30 тысяч наиболее опасных для человека комбинаций, из них не менее девяти вариантов, сходных по последствиям с вирусом, вызывающим COVID-19 (на сегодня известно семь видов коронавирусов), и более 300, вызывающих гепатит D, поражающий печень.

Исследование показало нашу колоссальную неосведомленность об этих новых группах организмов. Оно обнаружило, что число вирусов, использующих РНК вместо ДНК в своих генах, превышает известное до сих пор количество на несколько порядков, — говорит президент организации EcoHealth Alliance (Нью-Йорк) Питер Дасак.

Эти сведения ученые получили, пропустив через суперкомпьютер 5,7 миллиона единиц, или 10,2 петабайт (число с 15-ю нолями) из 20 петабайт имеющихся данных об уже известных геномах таких вирусов, как испанский грипп, ВИЧ, лихорадка Эбола, SARS и, наконец, SARS-CoV-2, причину пандемии COVID-19.

Чтобы просмотреть все 10,2 петабайт исходных данных, просчитать все возможные комбинации геномов и выдать заключение, машине потребовалось около двух лет. Данные, предложенные компьютеру для анализа, затрагивают 13-летний период и все континенты и океаны Земли.

Как часто случается в науке, изначально исследователи не ставили перед собой задачу подсчитать все возможные варианты новых вирусов. Их целью было выяснить, сколько может существовать возможных новых вариантов уже имеющегося коронавируса SARS-CоV-2. Однако компьютер сделал и «дополнительную работу», выдав данные о вирусах, ответственных за такие болезни как гепатит, полиомиелит, грипп, ветряная оспа и других.

Самой неприятной неожиданностью для исследователей от проявленного компьютером энтузиазма стало открытие, что количество новых вирусов ежегодно растет в геометрической прогрессии. И с той же скоростью увеличивается число потенциальных биологических угроз для биологических видов, включая человека.

Особую опасность для человека, представляют вирусы, которые способны жить и разноситься между различными видами живых существ. Зарождаясь среди биологических видов, которые редко попадают в поле внимания вирусологов (например, в дикой природе), такие вирусы, не исключено, могут передаваться человеку и вызывать новые глобальные эпидемии.

В частности, команда Артема Бабаяна обнаружила один и тот же вирус у домашних собак и кошек в Великобритании и у людей в Бангладеш, при этом первые никогда не контактировали напрямую со вторыми. Всего таких новых «трансграничных» супервирусов ученые насчитали на сегодня более 250.

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На основании этих открытий американские ученые предлагают как можно быстрее учредить международную «группу быстрого реагирования», которая будет в непрерывном режиме отслеживать появление всех подозрительных генных мутаций — сходную по задачам с рабочей группой при ООН , которая следит за опасными для Земли космическими объектами.

Однако описанная в исследовании Бабаяна ситуация не настолько катастрофична по последствиям, как ее, по понятным—финансовым —причинам, пытается представить команда исследователей, успокаивает NEWS.ru вирусолог Анатолий Альтштейн.

​В природе в самом деле может существовать такое колоссальное количество вирусов, но неправильно воспринимать эту цифру так, что это именно какие-то новообразования. Новые вирусы постоянно возникают, это правда, тот же самый SARS-CoV-2 не дремал годами, ожидая своего часа, а возник только в 2019 году. Но возникают они не в триллионных количествах. Правда в том, что мы пока знаем о ничтожной доле из существующих вирусов, и вот темпы роста наших знаний о них в самом деле растут в геометрической прогрессии. Анатолий Альтштейн вирусолог, академик РАЕН вирусолог, академик РАЕН

То, что среди неизвестных вариантов могут встречаться возбудители эпидемий, совсем не означает, что человечество постоянно ходит по минному полю, продолжает Альтштейн. По его словам, люди прекрасно уживаются с теми или иными вирусами — к одним человеческий организм приспосабливается, с другими даже вступает в симбиоз.

Когда Бабаян и его команда говорит про триллионы вирусов, это совсем не означает, что такие вирусы реально существуют. Это в значительной степени математическая модель, которая не обязательно будет реализована. Может возникнуть – не то же самое, что в самом деле возникнет, – поправляет он своих американских коллег.

Поражающие воображение цифры неизвестных вирусов, приведенных в американском исследовании, можно перевести на русский язык одной фразой «Дайте больше денег», иронизирует Альтштейн.

Одновременно некоторые вирусологи предлагают иной подход к глобальной биологической безопасности. Это подход основан не на отслеживании и парировании непрерывно возникающих вирусологических угроз (за которыми при их экспоненциальном росте человечество в принципе не сможет угнаться), а в создании какого-то универсального щита, который раз и навсегда защитит человека от любых вирусов, существующих и будущих.

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На минувшей неделе директор американского Национального института аллергий и инфекционных болезней (NIAID) д-р Энтони Фаучи заявил на самом высоком уровне (на брифинге в Белом доме), что такая работа уже ведется в настоящее время в три смены, и некоторые вакцины в отношении, в частности, коронавируса уже испытываются клинически.

Очевидно, что нужен инновационный подход к выработке широкой и длительной защиты против коронавирусов, как известных, так и еще не открытых, — заявил он.

Такая универсальная вакцина нужна потому, что препараты, хорошо работающие против одного варианта, оказываются малоэффективными против другого варианта даже того же самого вируса (что показывает постоянная гонка вирусологов за непрерывно мутирующим SARS CoV-2).

Однако Альтштейн ставит под сомнение выполнимость такой задачи в принципе. По его мнению, защититься от всех вирусов вообще – невозможно и не нужно.

В организме человека постоянно живет множество так называемых эндогенных вирусов. Их геномы когда-то встроились в геном человека и сейчас составляют с ним единое целое. Вообще же, заявленная Фаучи задача — это фантастика с целью обеспечить своему институту финансирование, — считает он.

Сам Энтони Фаучи не скрывает, что на создание такой универсальной вакцины могут потребоваться годы, несмотря на то, что один только NIAID уже потратил $3 млрд на такие исследования. Это подтверждает, что ирония Анатолия Альтштейна по поводу причин, по которым американские вирусологи называют девятизначные цифры неизвестных вирусов, не так далека от истины.