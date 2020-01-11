Фото: Ramez Habboub/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В районе Нахаль-Оз на границе Израиля и сектора Газа слышен сигнал тревоги, сообщает Conflict News в Twitter.

Отмечается, что сирена была активирована из-за выстрелов пулемёта.

Информации о пострадавших нет.

Как ранее писал NEWS.ru, 26 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступал перед сторонниками в Ашкелоне, когда в городе сработали сирены воздушной тревоги.

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