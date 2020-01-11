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Экс-главу автомобилестроительного концерна Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона во время заключения в токийской тюрьме допрашивали в среднем по семь часов в день без присутствия защитника. Допросы проходили даже в праздники и выходные дни. Об этом сообщил адвокат Гона Такаси Такано.

Получил доступ к данным прокуратуры о времени допросов за 70 дней заключения Гона. Из них следует, что в течение трёх дней его допрашивали даже по 11 часов подряд, — цитирует...