В районе Нахаль-Оз на границе Израиля и сектора Газа слышен сигнал тревоги, сообщает Conflict News в Twitter.
Отмечается, что сирена была активирована из-за выстрелов пулемёта.
Информации о пострадавших нет.
BREAKING: Rocket alert sounding in Nachal Oz on the Israel/Gaza border.— Conflict News (@Conflicts)
pic.twitter.com/g5ojkkJR6w January 12, 2020
Как ранее писал NEWS.ru, 26 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступал перед сторонниками в Ашкелоне, когда в городе сработали сирены воздушной тревоги.
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