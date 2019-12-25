https://static.news.ru/photo/48d06118-27be-11ea-9348-fa163e074e61_660.jpg Биньямин Нетаньяху Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступал перед сторонниками в Ашкелоне, когда в городе сработали сирены воздушной тревоги.

На мероприятии политик присутствовал вместе с супругой Сарой. Службы безопасности эвакуировали обоих в ближайшее бомбоубежище из-за обстрела из сектора Газа. Спустя некоторое время Нетаньяху вернулся на сцену, пишет Haaretz.

Это уже не первый раз, когда выступление израильского премьера прерывается из-за срабатывания сирен. Так, в сентябре Нетаньяху вывели с предвыборной встречи в Ашдоде. ВВС Израиля нанесли удары по 15 объектам группировки ХАМАС в секторе Газа в ответ на атаку двумя ракетами по израильской территории 10 сентября, писал NEWS.ru.