Си Цзиньпин: Китай продолжит оказывать России поддержку в борьбе с COVID-19

https://static.news.ru/photo/8354ea76-913f-11ea-9a2d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ju Peng/Global Look Press

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин 8 мая провели телефонный разговор.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая. Председатель КНР выразил уверенность в том, что Россия справится с эпидемией COVID-19 в стране. Также Си Цзиньпин подчеркнул, что Пекин продолжит оказывать Москве твёрдую поддержку в борьбе с распространением коронавируса.

Ранее NEWS.ru приводил реплику посла РФ в Китае Андрея Денисова, который заявил, что Москва и Пекин не обсуждают в настоящее время возможность визита Си Цзиньпина в Москву на перенесённый парад Победы. Денисов отметил, что этот вопрос «снят и отложен». Посол также допустил возможность визита Путина в Китай в сентябре.