Захватившие резиденцию главы Шри-Ланки искупались в его бассейне

Фото: Isura Nimantha/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Шри-Ланке протестующие 9 июля захватили резиденцию президента страны Готабая Раджапаксы, передает AFP. После этого они первым делом побежали купаться в бассейне главы государства.

Протестующие вбежали в резиденцию, скандируя лозунги. В результате захвата здания глава страны был вынужден бежать.

В стране в настоящее время происходит тяжелейший экономический кризис, вызванный нехваткой бензина и дизеля. Из-за этого с 15 марта на территории государства начались массовые протесты и митинги. Основное требование пикетчиков — отставка Раджапаксы.

Депутаты Шри-Ланки потребовали ухода президента. Премьер-министр государства Ранил Викремесингхе созвал экстренное совещание с руководителями партий на фоне протестов.