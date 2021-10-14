Шесть военных Армении ранили во время перестрелки в Нагорном Карабахе

В Нагорном Карабахе произошла перестрелка. Омбудсмен Армении утверждает, что армянских военных обстреляли Вооружённые силы Азербайджана и ранили шесть человек. В Минобороны Азербайджана опровергли эту информацию, отметив, что перестрелка произошла между нетрезвыми армянскими бойцами.

На территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, произошла перестрелка между незаконными армянскими вооружёнными отрядами. Сначала несколько пьяных боевиков противоположной стороны вступили в рукопашную между собой. Затем на месте их нахождения произошёл взрыв, — уточнили в Минобороны республики.

Там также отметили, что, по предварительной информации, в результате стрельбы есть погибшие и раненые с противоположной стороны. При этом военное командование утверждает, что азербайджанская армия не имеет к произошедшему никакого отношения.

Состояние трёх раненых военнослужащих тяжёлое, сообщил омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян. Он тоже утверждает, что азербайджанские ВС якобы инициировали перестрелку сразу по нескольким направлениям.

Состояние одного военнослужащего крайне тяжёлое, двух средней тяжести, — сказал он.

Минобороны Нагорного Карабаха призвало Баку отказаться от действий, дестабилизирующих ситуацию в зоне конфликта.

Ранее 14 октября в Карабахе в результате снайперского выстрела погиб военнослужащий азербайджанской армии. Министерство обороны Азербайджана обвинило в этом террористическом акте незаконные армянские формирования.