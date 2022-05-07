СБУ хотела похитить Поклонскую в Херсонской области «Известия»: СБУ хотела похитить Поклонскую в Херсонской области

Наталья Поклонская / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Экс-прокурора Крыма и зампреда Россотрудничества Наталью Поклонскую могли похитить агенты СБУ в ходе её недавнего визита в Херсонскую область, передают «Известия» со ссылкой на задержанного члена территориальной обороны Украины Андрея Горшкова по прозвищу «Бэтмен». По его словам, за похищение Поклонской на Украине была объявлена награда.

С похищением Поклонской я знаю из медийных источников, что какой-то бизнесмен объявил за неё награду, если ее доставят в Службу безопасности Украины, ближайшая, насколько мне известно, находится в Николаеве. Об этой истории это всё, что я знаю, — рассказал член теробороны.

Ранее Поклонская рассказала о своей поездке в Херсонскую область, куда совместно с росгвардейцами доставила продукты питания и медикаменты. Экс-депутат Госдумы заверила, что не оставит простых украинцев без помощи. Она также призвала жителей России помогать рядовым украинцам, которые ощущают необходимость в самых элементарных вещах, а также в лекарствах и продуктах.

Поклонская заявила, что не все жители Украины являются националистами, и в связи с этим попросила проявлять гуманизм и оказывать помощь людям. При этом экс-прокурор Крыма отметила, что ей нельзя лично встречаться с украинцами, однако помощь она передаёт через других людей.