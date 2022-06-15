Сатановский: Киев признался в использовании живого щита

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Советник президента Украины Михаил Подоляк признался в использовании живого щита в Северодонецке, заявил политолог Евгений Сатановский. По его мнению, об этом свидетельствуют недавние слова советника о том, что ВСУ стараются использовать жилые районы города как укрепления, передаёт «ПолитЭксперт».

Он (Подоляк. — NEWS.ru.), правда, не сказал, что это тактика живого щита в чистом виде, но тут уж пускай журналисты и читатели аналогии проводят, кому какие ближе, — считает Сатановский.

Сам он назвал Украину страной, оккупированной её же руководством, и сравнил его с правительством гитлеровской Германии.

Накануне Киев попросил Москву открыть гуманитарный коридор для того, чтобы мирные жители, заблокированные на заводе «Азот» в Северодонецке, могли выйти в Лисичанск. Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев сообщил, что Минобороны пойдёт на уступки и откроет гумкоридор 15 июня с 08:00 до 20:00 мск в сторону города Сватово.

11 июня заблокированные на «Азоте» украинские военные потребовали отпустить их в Лисичанск вместе с укрывающимися на предприятии мирными жителями. В ЛНР отметили, что на заводе остаются от 300 до 400 бойцов ВСУ.