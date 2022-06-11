В ЛНР назвали число заблокированных на заводе «Азот» военных ВСУ Посол ЛНР в России: на заводе «Азот» заблокированы 300-400 бойцов ВСУ

В Северодонецке на заводе «Азот» заблокированы от 300 до 400 военнослужащих ВСУ, сообщил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник. В настоящее время ведутся переговоры по эвакуации мирного населения с предприятия.

На Азоте сейчас заблокированы около 300-400 украинских боевиков. <...> Там же могут оставаться и до 500 мирных граждан, которые прятались от обстрелов в бомбоубежище завода, — написал он в Telegram.

Мирошник отметил, что военные, заблокированные на заводе, предпринимают попытки выдвинуть требования. В качестве примера он привел предложение дать боевикам возможность выйти с территории предприятия вместе с заложниками: для этого им потребуется коридор для перехода в Лисичанск. Союзные войска считают такие условия неприемлемы, поэтому переговоры продолжаются.