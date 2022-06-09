МО: ВСУ удерживают мирных жителей в подвалах заминированного завода «Азот»

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Вооружённые силы Украины

Солдаты ВСУ удерживают сотни мирных жителей в подвалах завода «Азот», расположенного в городе Северодонецк под Луганском, сообщили в Минобороны РФ. В Telegram-канале военного ведомства уточнили, что на территории предприятия находятся емкости с вредными химикатами, которые заминировали украинские военные. Представители министерства утверждают, что военнослужащие Украины планируют подрыв данных резервуаров, в которых находится кислота, аммиак и аммиачная селитра, при отступлении с занятых позиций.

В Северодонецке ЛНР на территории завода «Азот» боевики ВСУ насильно удерживают сотни жителей города и сотрудников предприятия в подземных сооружениях завода. При этом, националисты заминировали емкости с химически опасными веществами (азотная кислота, аммиак, аммиачная селитра), которые они планируют взорвать при отступлении, — сказано в сообщении.

Также в министерстве добавили, что в городе Краматорск ДНР на территории завода «Кондиционер», солдаты ВСУ разместили артиллерийские установки и ракетные системы залпового огня (РСЗО). При этом боевики удерживают в плену сотрудников предприятия. Помимо этого, вражеские формирования расположили бронетехнику на заводе газовой аппаратуры в городе Дружковка Донецкой республики.

Ранее помощник главы Чеченской Республики по силовому блоку Апты Алаудинов сообщил, что ВСУ в Северодонецке заминировали территорию завода «Азот». Отмечается, что мирных жителей поместили туда насильно: по словам Алаудинова, их там около 300.