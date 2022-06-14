Киев попросил Москву открыть гумкоридор для вывода гражданских с «Азота» Минобороны России: Киев попросил о гумкоридоре для выхода гражданских с северодонецкого комбината «Азот» в Лисичанск

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Завод «Азот»

Киев попросил Москву открыть гуманитарный коридор для того, чтобы мирные жители, заблокированные на заводе «Азот» в Северодонецке, могли выйти в Лисичанск, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев. Минобороны России опасается повторения «мариупольского сценария», но пойдет на уступки и откроет гумкоридор 15 июня с 08:00 до 20:00 мск в сторону города Сватово ЛНР, отметил он.

Украинская сторона обратилась с просьбой об организации гуманитарного коридора для эвакуации гражданских лиц (женщин, детей и пожилых людей), находящихся на химическом комбинате «Азот» в Северодонецке, на подконтрольную Киеву территорию в город Лисичанск, — сказал Мизинцев.

Он подчеркнул, что безопасная эвакуация в этом направлении невозможна, так как ВСУ взорвали последний мост через реку Северский Донец в сторону Лисичанска. По данным российского оборонного ведомства, боевики нацбатов при отступлении из жилых кварталов Северодонецка намеренно забрали с собой на промзону комбината мирных жителей, чтобы прикрываться ими как «живым щитом» для вывода из окружения уцелевших подразделений.

Тем не менее, руководствуясь гуманитарными принципами, вооруженные формирования ЛНР откроют коридор в сторону города Сватово, находящегося под контролем республики.

При этом гарантируется безопасная эвакуация всех без исключения мирных людей и их перемещение в составе гуманитарных колонн в пункты временного размещения, — добавил Мизинцев.

11 июня заблокированные на «Азоте» украинские военные потребовали отпустить их в Лисичанск вместе с укрывающимися на предприятии мирными жителями. В ЛНР отметили, что на заводе остаются от 300 до 400 бойцов ВСУ.

Ранее сообщалось о том, что на территории комбината расположены емкости с ядовитыми химикатами, такими как кислота, аммиак и аммиачная селитра. По данным Минобороны РФ, их заминировали украинские военные.