Минобороны раскрыло планы Киева на заводе «Азот» в Северодонецке Минобороны России: Киев собирается вывести с «Азота» бойцов ВСУ, прикрываясь эвакуацией гражданских

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Минобороны России расценило обращение Киева об организации гуманитарного коридора для выхода мирных граждан с комбината «Азот» в Северодонецке как попытку вывода с территории предприятия уцелевших бойцов ВСУ. Как сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, налицо «все признаки повторения мариупольского сценария».

Расцениваем обращение украинской стороны о якобы спасении мирных граждан как попытку вывести из окружения уцелевшие подразделения. Таким образом, налицо все признаки повторения мариупольского сценария, — сказал Мизинцев.

Он отметил, что эвакуация людей в предложенном Киевом направлении невозможна, поскольку ВСУ взорвали последний мост через реку Северский Донец, чтобы не допустить отступления украинских военных. По его словам, это был единственный путь в Лисичанск.

Накануне украинские военные, которые до сих пор остаются на заводе «Азот», потребовали отпустить их в Лисичанск вместе с укрывающимися на предприятии мирными жителями. Сообщается, что бойцы ВСУ удерживают гражданских как «заложников».