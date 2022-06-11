Украинские боевики потребовали выпустить их с завода «Азот» с заложниками

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Украинские боевики, которые до сих пор остаются на заводе «Азот» в Северодонецке, потребовали отпустить их в близлежащий город Лисичанск вместе с заложниками — мирными жителями. Как сообщили РИА Новости источники в силовых структурах, на текущий момент такой шаг остается невозможным.

На «Азоте» сейчас находится около 300 боевиков. Они вступили с нами в переговоры, их условие — выпустить их в соседний Лисичанск вместе с заложниками из числа мирных жителей. Нас это, конечно, не устраивает, — сообщил источник.

Он добавил, что пока все пути выхода с территории завода для боевиков отрезаны. Однако связь с украинскими националистами уже установлена, в ближайшее время переговоры будут продолжаться. По некоторым данным, в бомбоубежищах завода может находиться до тысячи мирных жителей. Среди них сотрудники самого «Азота», их родственники и жильцы соседних домов.

Ранее в Луганской Народной Республике назвали приблизительное количество боевиков, которые остаются заблокированными на заводе «Азот». Как сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник, сейчас там остаются от 300 до 400 бойцов ВСУ. Переговоры с ними о том, чтобы отпустить мирных граждан, по-прежнему идут.