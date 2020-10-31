Саакашвили: выборы в Грузии должны стать днём победы оппозиции

https://static.news.ru/photo/034f7eaa-1b68-11eb-b017-fa163e074e61_660.jpg Михаил Саакашвили Фото: Mikheil Saakashvili/facebook.com

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили призвал население к активности на проходящих парламентских выборах. Он заявил, что этот день должен стать днём победы оппозиционной партии «Единое национальное движение».

Решается судьба страны. Этот день должен стать днём нашей победы, — сказал он в своём видеообращении.

Саакашвили утверждает, что правящая партия «Грузинская мечта» делала всё для того, чтобы как можно меньше людей пришли на голосование, однако явка избирателей высокая и «планы руководства провалились».

31 октября в Грузии открылись избирательные участки, причём выборы проходят по новой формуле: 120 депутатов избирают по партийным спискам, а 30 — по мажоритарным округам. Кроме того, барьер для прохождения партии в парламент снижен и составляет теперь всего лишь 1% (прежде было 3%).

Основными конкурентами являются правящая партия «Грузинская мечта» и оппозиционная сила бывшего президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», выступающая на выборах в составе блока объединённой оппозиции «Сила в единстве».

Лидер «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили уверен в победе партии на выборах. По его мнению, его партия получит не меньше 100 мест в парламенте, писал NEWS.ru.