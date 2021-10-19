Саакашвили согласился на госпитализацию

Задержанный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что готов получить медицинскую помощь для сохранения здравого ума. Как сообщает РИА Новости, об этом сообщил адвокат Дмитрий Садзаглишвили. После задержания Саакашвили объявил голодовку, выразив несогласие с обвинениями и посчитав себя политзаключённым.

Пока я нахожусь в заключении, я не получу еды ни в каком виде и готов даже умереть. В то же время я хочу сохранить здравый ум и работоспособность. Поэтому я согласен на медицинское вмешательство врачей, которые помогут мне бодрствовать, и даже в очень ограниченной мере, но все же участвовать в текущих событиях, чтобы я мог помочь Грузии, пока могу, — говорится в послании Саакашвили.

По указу минздрава Грузии, консилиум врачей посетил заключённого и рекомендовал профилактическую госпитализацию.

Саакашвили был арестован 1 октября сразу после возвращения в Грузию, которую покинул в 2013 году. На родине в отношении политика возбуждены несколько уголовных дел, по некоторым экс-президент страны был заочно осуждён. В Тбилиси его неоднократно предупреждали о том, что любая попытка пересечь границу Грузии обернётся арестом и тюремным заключением.

За время голодовки он похудел на 12 килограммов. При этом политик начал принимать мёд и натуральные соки. Его личный врач Николоз Кипшидзе уверял, что Саакашвили отказываться от голодовки не намерен, но обследование в тюремной больнице показало неутешительные результаты.