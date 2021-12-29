Саакашвили перевезли из военного госпиталя в изолятор

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили перемещён из госпиталя Министерства обороны в изолятор для особых заключённых, который находится в Рустави. Саакашвили, несмотря на сопротивление с его стороны, вывезли из Гори в ночь на 30 декабря, сообщил глава группы адвокатов экс-президента Ника Гварамия в Facebook.

Саакашвили похитили из Гори, — заявил он.

Депутат от партии Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД) Эка Херхеулидзе рассказала, что бывшего президента «силой перевели» в тюрьму. В это время госпиталь и дороги, ведущие в сторону Рустави, «были полны частями спецназначения», указала она.

Возможную перевозку Саакашвили в медицинском автомобиле показал в прямом эфире грузинский Главный канал. На кадрах колонна машин, в том числе два реанимобиля, на огромной скорости мчалась в сторону Рустави.

Ранее стало известно, что консилиум врачей после осмотра Михаила Саакашвили не рекомендовал возвращать его из военного госпиталя обратно в тюрьму. Медики обнаружили у политика посттравматическое стрессовое расстройство. Врачи пришли к выводу, что его состояние требует внимания, а его посттравматическое состояние означает, что он получил стресс в «пенитенциарном учреждении».