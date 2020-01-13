https://static.news.ru/photo/4e81e1d6-35f6-11ea-9029-fa163e074e61_660.jpg Хасан Рухани Фото: Ahmad Halabisaz/Xinhua/Global Look Press

Президент Ирана Хасан Рухани одобрил законопроект парламента, признающий Пентагон террористической группировкой.

Об этом сообщает ТАСС. Одобренный главой государства документ представляет собой поправки к закону, признавшему запрещённой организацией Центральное командование ВС США, принятому Тегераном в апреле 2019 года. Теперь все сотрудники Пентагона, а также связанные с американским оборонным ведомством организации и учреждения, включены в список террористов.

Как писал NEWS.ru, 3 января в ходе спецоперации США в районе аэропорта столицы Ирака Багдада были убиты глава спецподразделения «Кудс» Касем Сулеймани, замглавы шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис и ещё ряд высокопоставленных иранских военных. Вашингтон назвал акцию самообороной и ответом на штурм американского посольства в иракской столице.

8 января Иран нанёс ракетный удар по американским военным объектам в Ираке. В частности, по базе Айн аль-Асад были выпущены девять ракет.