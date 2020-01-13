Президент Ирана Хасан Рухани одобрил законопроект парламента, признающий Пентагон террористической группировкой.
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Как писал NEWS.ru, 3 января в ходе спецоперации США в районе аэропорта столицы Ирака Багдада были убиты глава спецподразделения «Кудс» Касем Сулеймани, замглавы шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис и ещё ряд высокопоставленных иранских военных. Вашингтон назвал акцию самообороной и ответом на штурм американского посольства в иракской столице.
8 января Иран нанёс ракетный удар по американским военным объектам в Ираке. В частности, по базе Айн аль-Асад были выпущены девять ракет.
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