Рождённые в СССР: что держит вместе Путина и Лукашенко

Переговоры президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, длившиеся более пяти часов 28 мая, получили продолжение и на следующий день — уникальный случай даже в рамках тех тесных отношений, что выстроили Москва и Минск. На повестке ожидаемо оказались и вопросы о Союзном государстве (СГ).

По сути СГ — это максимально приближённый к возвращению СССР геополитический, как принято говорить, проект. Но завязан он не столько на подлинной интеграции, создании наднациональных органов, сколько на личных взаимоотношениях лидеров РФ и РБ. У них много общего, поэтому даже на провальных встречах без итоговых заявлений они выражают максимальную симпатию друг к другу. Что объединяет президентов — в галерее NEWS.ru.

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