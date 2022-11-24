Россиянка умерла в Южной Корее после пластической операции News1: 40-летняя россиянка умерла в Южной Корее после операции по подтяжке лица

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Гражданка России умерла в Южной Корее после пластической операции по подтяжке лица. Об этом сообщает агентство News1 со ссылкой на информацию правоохранительных органов. Операция проходила в одной из клиник к районе Каннам в центре Сеула. Россиянке было 40 лет.

По имеющимся данным, в ходе операции женщине стало плохо, о чем она сообщила персоналу клиники. Состояние быстро ухудшалось, ей стало тяжело дышать. Медики вызвали реанимационную бригаду, пациентку попытались доставить в ближайшую крупную больницу, но женщина скончалась.

Для установления обстоятельств случившегося планируется подать заявление на проведение вскрытия. Будут расследованы действия сотрудников больницы, в том числе оперировавшего хирурга, анестезиолога, медсестер, — сообщили в полиции.

Южная Корея является одним из мировых центров пластической хирургии.

Ранее сообщалось, что пациент московской частной клиники скончался после пластической операции. 22-летнем мужчине проводили операцию по исправлению носовой перегородки. Операция длилась 1 час 10 минут. Как только хирург вышел из операционной, у пациента произошла остановка сердца. Предварительная причина — тромбоэмболия легочной артерии. Реанимационные мероприятия продолжались 40 минут, после приехала реанимационная бригада скорой помощи. По имеющимся данным, вес пациента составлял 150 килограммов, при этом риск эмболии был оценен как низкий.