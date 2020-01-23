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Эрика Говорунова, которая в данный момент находится в китайском Шанхае, рассказала о мерах предосторожности, которые предпринимаются в городе в связи с распространением нового коронавируса. Она сообщила, что по телевизору китайцам советуют не только носить маски, но и чаще мыть руки, покупать продукты только в проверенных магазинах и не есть диких животных: змей, дикобразов и ежей. В аэропорт рекомендуют приезжать пораньше для дополнительного медосмотра, с признаками заболевания из страны не выпускают.

Город живёт в обычном режиме, предновогодняя суета, так как скоро у них Новый год. В супермаркетах много народа, китайцы спокойно закупаются перед праздниками, везде очереди, — рассказала «Ридусу» Говорунова.

По её словам, наблюдается только явный дефицит масок — два дня назад они закончились и в магазинах, и в аптеках. Сейчас встретить на улице китайца без маски — редкость. Однако цены на них не повысились, «как было 100 рублей за 10 масок, так и осталось», встречаются только объявления, что маски продаются только по пачке в одни руки.

Как писал NEWS.ru, аэропорты разных стран мира ввели дополнительный контроль в связи со вспышкой коронавируса. Температуру всех пассажиров, прибывающих из Китая, проверяют уже в аэропортах Дубая, Великобритании, США, России, на Филиппинах и в Бангладеш.

По последним данным, коронавирус распространился уже не только на территории Китая, случаи заболевания зафиксированы в Таиланде, Японии, Южной Корее и США. В Китае зарегистрировано более 600 случаев заболевания, 17 человек скончались.