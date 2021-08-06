Россияне не пострадали в результате ДТП в Турции

Фото: Beydağ Belediyesi/twitter.com

Глава производителей электромобилей Tesla Илон Маск удивился, что Белый дом не пригласил его на мероприятие, посвященное электромобилям. Об этом он сообщил в Twitter, отвечая на сообщение одного из пользователей соцсети.

Да, кажется странным, что Tesla не пригласили, — написал Маск. Мероприятие состоялось в Белом доме, в рамках которого также были проведены переговоры президента США Джой Байдена и руководителей компаний Ford...