16+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Россияне не пострадали в результате ДТП в Турции

09:58, 06 августа 2021
Россияне не пострадали в результате ДТП в Турции Фото: Beydağ Belediyesi/twitter.com
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

По предварительным данным, россиян нет среди пострадавших и погибших в результате ДТП в Турции. Об этом сообщили на странице российского посольства в Анкаре в Facebook.

Инцидент произошёл в районе Сома в провинции Маниса на западе Турции. Следовавший по маршруту Стамбул — Измир автобус въехал в припаркованный на обочине грузовик. По данным посольства России в Анкаре, в результате аварии погибли шесть человек, ещё 37 пострадало.

Сотрудники российского консульства контактируют с местными властями. Выясняются все обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось о 10 погибших и 30 пострадавших в результате ДТП в районе Сома в провинции Маниса.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Все фотогалереи

Все видео