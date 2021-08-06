Россияне не пострадали в результате ДТП в Турции

По предварительным данным, россиян нет среди пострадавших и погибших в результате ДТП в Турции. Об этом сообщили на странице российского посольства в Анкаре в Facebook.
Инцидент произошёл в районе Сома в провинции Маниса на западе Турции. Следовавший по маршруту Стамбул — Измир автобус въехал в припаркованный на обочине грузовик. По данным посольства России в Анкаре, в результате аварии погибли шесть человек, ещё 37 пострадало.
Сотрудники российского консульства контактируют с местными властями. Выясняются все обстоятельства ДТП.
Ранее сообщалось о 10 погибших и 30 пострадавших в результате ДТП в районе Сома в провинции Маниса.