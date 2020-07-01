Россия, Турция и Иран осудили США за решение по сирийским Голанам

https://static.news.ru/photo/46805486-bb9d-11ea-9441-fa163e074e61_660.jpg Видеоконференция Владимира Путина, Реджепа Эрдогана и Хасана Роухани Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Решение США по оккупированным сирийским Голанским высотам создает угрозу безопасности в регионе. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В сообщении говорится , что Россия, Турция и Иран осуждают решение администрации США по оккупированным сирийским Голанам, которое является грубым нарушением международного права и создает угрозу региональным миру и безопасности.

Как отмечается, в среду, 1 июля, президенты России, Ирана и Турции — стран-гарантов перемирия в САР, провели видеосаммит по Сирии. Встреча, которая должна была ранее пройти в Тегеране, была отложена из-за коронавируса.

По итогам видеосаммита стороны сделали совместное заявление, в котором подтвердили необходимость уважать общепризнанные международно-правовые решения, включая положения соответствующих резолюций ООН, отвергающих оккупацию сирийских Голан. Лидеры стран также считают израильские военные атаки в Сирии дестабилизирующими, нарушающими суверенитет и территориальную целостность страны, а также ведущими к росту напряженности в регионе.

Кроме того, стороны подчеркнули, что достижение стабильности и безопасности в САР возможно только на основе уважения суверенитета и территориальной целостности страны и подтвердили решимость продолжать сотрудничество в интересах окончательной ликвидации террористических организаций, обеспечивая при этом защиту гражданских лиц и гражданской инфраструктуры в соответствии с международным гуманитарным правом.

Россия, Турция и Иран также выразили серьезную озабоченность в связи с гуманитарной ситуацией в Сирии и влиянием пандемии коронавируса. Лидеры государств выразили убеждение, что сирийский конфликт не имеет военного решения и может быть урегулирован только в ходе политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при содействии ООН.

В апреле 2019 года президент США Дональд Трамп подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами, которые раньше принадлежали Сирии, но были оккупированы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что США вводят новые санкции в отношении Сирии и лично президента Башара Асада. Очередные ограничения привязаны к вступившему в силу 17 июня «закону Цезаря» и позволяют наказывать не только сирийский режим, но и его ближайших союзников.