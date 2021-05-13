Россия ответила на заявление ОЗХО по запросу о Навальном

https://static.news.ru/photo/ee73eda0-00d2-11ea-aa95-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joel Goodman/Global Look Press

Постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин сообщил, что заявление директора ОЗХО о том, что запрос РФ по техническому содействию в связи с делом Алексея Навального был составлен неправильно, недопустимо и имеет антироссийский подтекст. Слова постпреда приводит РИА Новости.

Как рассказал Александр Шульгин, 10 мая гендиректор ОЗХО Фернандо Ариас в ходе выступления на телеконференции рассказал о «беспристрастности и профессионализме» экспертов возглавляемого им техсекретариата в работе по так называемому сирийскому химическому досье. Кроме того, он дал свою трактовку событий вокруг оказания содействия Великобритании и Германии по делу Скрипалей и Навального соответственно.

Для российской стороны совершенно неприемлемы сделанные Ариасом в ходе телеконференции высказывания на тему запроса Великобритании и Германии относительно подтверждения техсекретариатом ОЗХО наличия в биоматериалах Скрипалей и Навального следов химвеществ из семейства «Новичков». Недопустимым является заявление Ариаса о том, что запрос России на оказание технического содействия для прояснения ситуации с мнимым «отравлением» Навального был-де составлен неправильно, — заявил Александр Шульгин.

По мнению постпреда, такая подача имеет антироссийский подтекст и заставляет думать, что действия директора носят недружественный РФ характер.

Ранее сообщалось, что российская сторона предлагала Организации по запрещению химического оружия провести изучение анализов отравленного оппозиционера Алексея Навального в российской лаборатории, однако получила отказ.