Россия ответила на заявление ОЗХО по запросу о Навальном

Постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин сообщил, что заявление директора ОЗХО о том, что запрос РФ по техническому содействию в связи с делом Алексея Навального был составлен неправильно, недопустимо и имеет антироссийский подтекст. Слова постпреда приводит РИА Новости.
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Для российской стороны совершенно неприемлемы сделанные Ариасом в ходе телеконференции высказывания на тему запроса Великобритании и Германии относительно подтверждения техсекретариатом ОЗХО наличия в биоматериалах Скрипалей и Навального следов химвеществ из семейства «Новичков». Недопустимым является заявление Ариаса о том, что запрос России на оказание технического содействия для прояснения ситуации с мнимым «отравлением» Навального был-де составлен неправильно, — заявил Александр Шульгин.
По мнению постпреда, такая подача имеет антироссийский подтекст и заставляет думать, что действия директора носят недружественный РФ характер.
Ранее сообщалось, что российская сторона предлагала Организации по запрещению химического оружия провести изучение анализов отравленного оппозиционера Алексея Навального в российской лаборатории, однако получила отказ.