Мардин

Российские туристы, собиравшиеся посетить Мадрид, из-за ошибки турагентства попали вместо испанской столицы в турецкий Мардин, сообщает газета Yeni Akit. Однако город им понравился и они остались довольны его посещением.

Эксперт по туризму Бекир Фалай пояснил изданию, что туристы направлялись в Мадрид через Стамбул. Ошибка турагентства в названии испанской столицы привела путешественников в город на юго-востоке Турции. По его словам, туристы были очень удивлены, оказавшись совершенно в другом месте.

Однако россиян в Мардине очень хорошо приняли, поэтому они остались довольны внезапным изменением маршрута. На следующий день они сели на рейс в Мадрид с пересадкой в Стамбуле.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин порекомендовал россиянам отказаться от поездок в европейские страны. По его словам, это рискованно, поскольку граждане РФ могут столкнуться там с негативным отношением. Глава Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков, в свою очередь, предложил в качестве альтернативы Европе посетить Калининградскую область.