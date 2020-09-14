Российские истребители перехватили бомбардировщики США над Чёрным морем

https://static.news.ru/photo/89ba52c8-f6b3-11ea-82ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Четыре российских истребителя перехватили три бомбардировщика B-52 США над Чёрным морем. Как сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ, они летели со стороны Украины.

Согласно сообщениям военных, воздушные цели были обнаружены радарами сил противовоздушной обороны Южного военного округа. Для их опознавания в воздух были подняты два истребителя Су-27 и два истребителя Су-30.

Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как три стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США и сопроводили их над акваторией Чёрного моря, — сообщили в центре.

Там добавили, что после удаления американских самолётов от границы РФ истребители вернулись в места базирования, передаёт ТАСС.

Ранее, как писал NEWS.ru, украинская оппозиция призвала руководство страны запретить полёты над её территорией американских бомбардировщиков, оснащённых ядерным оружием. Иначе Украина рискует превратиться в потенциальную цель в случае вооружённого конфликта.

Таким образом партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) прокомментировала сообщение командования ВВС США о совместных учениях бомбардировщиков B-52 и украинских истребителей. В оппозиции отметили, что Киев «наивно питает надежды» на укрепление внешнеполитического престижа с помощью такого сотрудничества, но на самом деле подставляет под удар территорию страны и безопасность её населения.